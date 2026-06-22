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Сегодня, 04:02

Тренер сборной Кабо-Верде Бубиста о матче с Уругваем: «Мы играли с сердцем»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Кабо-Верде Бубиста прокомментировал ничью со сборной Уругвая (2:2) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Я хочу поздравить команду и всех наших людей с тем, как мы играли, с сердцем. Мы закончили матч в условиях больших трудностей, когда у многих игроков уже были судороги. Но наша команда на протяжении всего матча была смелой, всегда стремилась выиграть игру, и это делает нас очень счастливыми.

Мы доверяем всем нашим игрокам. Мы всегда вносим изменения, и наша команда продолжает подходить к матчам с желанием победить и с хорошей организацией. Мы должны быть довольны тем, чего достигли сегодня», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.

Кабо-Верде (два очка после двух матчей) занимает третье место в таблице группы H ЧМ-2026. 27 июня команда сыграет со сборной Саудовской Аравии.

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