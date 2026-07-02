Тен Хаг может заменить Кумана на посту тренера сборной Нидерландов

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» Эрик тен Хаг может возглавить сборную Нидерландов, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на этот пост также претендует экс-тренер «Ливерпуля» Арне Слот.

Сборная Нидерландов завершила выступление на чемпионате мира-2026 в 1/16 финала, уступив Марокко (1:1, 2:3 — пенальти).

После поражения от Марокко свой пост покинул главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман. Об этом 63-летний специалист объявил в соцсетях.

Последним местом работы тен Хага был «Байер». Он возглавлял леверкузенский клуб с июля по сентябрь 2025 года. За этот период команда провела под его руководством 3 матча.