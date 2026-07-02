Sky Germany: DFB рекомендовал главному тренеру сборной Германии Нагельсманну уйти в отставку

Руководство Немецкого футбольного союза (DFB) рекомендовало Юлиану Нагельсманну покинуть пост главного тренера сборной Германии, сообщает Sky Germany.

По информации источника, 38-летний специалист провел длительные переговоры с федерацией. Отмечается, что DFB рассматривает вариант увольнения Нагельсманна, если тренер сам не уйдет в отставку.

Ранее сборная Германии уступила сборной Парагвая (1:1, пенальти 3:4) в 1/16 финала чемпионата мира-2026. После вылета с турнира Нагельсманн заявил, что готов продолжить работу в национальной команде.

Как сообщал инсайдер Фабрицио Романо, бывший тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в работе со сборной Германии, если поступит подобное предложение от DFB.