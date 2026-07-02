Рахимич назвал успешным результат Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026: «Все довольны выступлением сборной»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич в разговоре с «СЭ» оценил выступление сборной Боснии и Герцеговины на чемпионате мира-2026.

В 1/16 финала ЧМ боснийцы проиграли США (0:2).

«Очень жалко, что Босния и Герцеговина проиграла США и вылетела с чемпионата мира. Были шансы перевернуть ход встречи, играли полчаса в большинстве. Но США оказались сильнее и заслуженно прошли дальше. Для Боснии и Герцеговины само попадание на чемпионат мира является праздником. А выход из группы — это большой успех. Футболисты создали праздник в нашей стране. Поэтому все довольны выступлением команды на чемпионате мира и считают такой результат успешным», — сказал Рахимич «СЭ».

На групповом этапе Босния сыграла вничью со сборной Канады (1:1), уступила Швейцарии (1:4) и обыграла Катар (3:1). Боснийцы заняли третье место в группе с 4 очками.