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Сегодня, 16:37

Суперкомпьютер Opta назвал нового фаворита чемпионата мира-2026 перед началом плей-офф

Алина Савинова

Суперкомпьютер Opta определил сборную Франции новым главным фаворитом чемпионата мира-2026 после завершения группового турнира, сообщается на сайте статистического сервиса.

Программа оценивает вероятность победы французов в 18,66%. Второе место в рейтинге занимает Аргентина (16,26%), третье — Испания (13,47%). На четвертой позиции располагается Англия (9,68%), на пятой — Бразилия (6,47%), а шестерку главных претендентов на победу замыкают Нидерланды (5,11%).

Сборная Франции выиграла все три матча группового турнира ЧМ-2026 и с первого места группы I вышла в плей-офф. В 1/16 финала французы в ночь с 30 июня на 1 июля сыграют со шведами.

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