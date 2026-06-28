Мостовой назвал главное впечатление от ЧМ-2026

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026.



«Главное впечатление от турнира, что он не соответствует тому, что про него говорили до старта. Многие рассказывали, что чемпионат мира будет плохой, но я этого не вижу. Зато вижу счастливые лица людей, полные стадионы. Мне очень нравится этот чемпионат. Понятно, что игры в пять утра я не смотрю, но есть ведь и другие страны — земной шар большой», — сказал Мостовой «СЭ».



Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.