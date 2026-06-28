Португальский агент Барбоза: «Месси намного более высокого уровня, чем Роналду»

Футбольный агент Паоло Барбоза в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

«Мы не можем их сравнивать. Месси намного более высокого уровня, чем Роналду. Лионель играет блестяще. Он не только играет на команду, но к тому же забивает самые важные мячи. Это поражает. Так что, их с Роналду даже не стоит сравнивать. Аргентина уверенно провела групповой этап. Они одни из кандидатов на титул», — сказал Барбоза «СЭ».

Месси забил 6 голов на этом чемпионате мира и лидирует в списке бомбардиров. Аргентина одержала три победы в трех матчах группового этапа и встретится с Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026.