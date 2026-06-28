Монтелла останется на посту главного тренера сборной Турции

Турецкая федерация футбола (TFF) решила сохранить Винченцо Монтеллу на посту главного тренера сборной, сообщает Takvim.

По информации источника, руководство TFF и итальянский специалист договорились о ряде изменений в национальной команде. 52-летний Монтелла сохранит должность, однако в его тренерском штабе произойдут перестановки.

Ранее турки не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира 2026 года, проиграв на групповом этапе сборным Австралии (0:2) и Парагвая (0:1).