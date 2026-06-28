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Агент Барбоза: «Против Колумбии Португалии повезло. Зачем Мартинес разбил связку Витинья — Жоау Невеш?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» поделился мнением о матче с Колумбией (0:0) на ЧМ-2026.

— К сожалению, вынужден признать, что вчера нам повезло, — говорит Барбоза. — Мы выглядели неубедительно. Колумбия играла лучше, создала гораздо больше голевых моментов. Даже забила, но гол отменили из-за офсайда.

Слишком много вопросов к игре нашей команды на этом турнире. Я, если помните, вам говорил, что матч с Узбекистаном совсем не показателен. Интересно было посмотреть на фоне Колумбии. Ну вот и посмотрели...

— Бросились в глаза большие разрывы у португальцев между линиями.

— Не то слово! Как будто вышли играть в первый раз... Некоторые вещи, мягко говоря, удивили. Если мы хотим пройти на турнире далеко, так играть просто нельзя. Сейчас сборная Португалии — это только набор индивидуально сильных исполнителей. Но где командная игра? Все как-то разобранно...

— Почему никто не идет в дриблинг?

— Да вся команда какая-то скованная. Никто не берет инициативу на себя, мало импровизации. Считаю, вчера лучшим в нашей команде был вратарь. Благодаря Диогу Коште мы и сыграли вничью. Это же весьма показательный момент. Увы...

— От Витиньи ждали гораздо большего?

— Меня удивило решение Роберто Мартинеса. Зачем он в пару к Витинье в центре поля выпустил Рубена Невеша? Зачем разбил связку Витинья — Жоао Невеш? Они же в «ПСЖ» понимают друг друга с полуслова. Все доведено до автоматизма. Они всегда должны выходить вместе с первых минут. Зачем ломать то, что эффективно работает? Многим футболистам некомфортно играть в этой схеме. Посмотрите, ведь команда не прибавляет.

Паулу Барбоза и&nbsp;Криштиану Роналду.«Держать Роналду на поле 90 минут — фатально! Сравнение с Месси? Небо и земля». Мнение Барбозы

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