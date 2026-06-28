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Сегодня, 15:35

Губерниев об игре Узбекистана на ЧМ-2026: «Первый блин комом»

Константин Белов
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении сборной Узбекистана на чемпионате мира-2026.

«Там не очень здорово сыграли лидеры, в каждом компоненте соперники были сильнее. Файзуллаев, то что я видел, едва ли не каждое единоборство проиграл. Команда стушевалась, не было такой самоотдачи. Игроки старались, но не получилось. Они дебютанты, первый блин комом. Попали на чемпионат мира и уже молодцы. Требовать, чтобы они прыгнули выше головы? В целом результат Узбекистана по игре», — сказал Губерниев «СЭ».

Сборная Узбекистана потерпела три поражения из трех на групповом этапе чемпионата мира-2026. Команда не набрала ни одного очка, заняла последнее место в группе K и покинула турнир.

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Сборная Узбекистана по футболу
Дмитрий Губерниев

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