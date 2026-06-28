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Сегодня, 15:12

Барбоза не верит в сборную Португалии на ЧМ: «У нас как будто нет коллектива. Вряд ли что-то выйдет»

Дарик Агаларов

Футбольный агент Паоло Барбоза в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении сборной Португалии на групповом этапе чемпионата мира-2026.

«Против Колумбии мы не играли убедительно. Это проблема. Был интересный матч, но колумбийцы имели намного больше моментов, чтобы победить. Нас это беспокоит. У нас как будто нет коллектива. Есть индивидуально сильные футболисты, но на поле это не выражается. Это беспокоит. Групповой этап мы провели слабо. Мы попали на Хорватию, которая является сильной командой. Не могу дать хорошую оценку нашему выступлению на групповом этапе. Опасаюсь, что если мы так начали, то мы не в состоянии играть на более высоких стадиях. Вряд ли у нас что-то выйдет», — сказал Барбоза «СЭ».

Португалия с 5 очками заняла второе место в группе K. Колумбия (7 очков) выиграла группу. В 1/16 финала португальцы сыграют с Хорватией, а соперником Колумбии станет Гана.

Португалия в&nbsp;1/16 финала ЧМ-2026 сыграет с&nbsp;Хорватией.Португалия сильно усложнила себе жизнь. Битва Роналду и Месси теперь возможна только в финале

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