Колумбия сыграла вничью с Португалией и заняла первое место в группе K

Сборная Колумбии в американском Майами сыграла вничью со сборной Португалии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 0:0.

Футболисты колумбийской команды нанесли по воротам соперников 24 удара, в том числе шесть в створ. Сборная Португалии ответила 13 ударами (три — в створ).

Сборная Колумбии (семь очков после трех матчей) возглавила таблицу группы K. Португалия (пять очков) стала второй. Обе команды сыграют в плей-офф турнира.