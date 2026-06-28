Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 15:01

Месси, Мбаппе и Возинья вошли в символическую сборную группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta

Сергей Ярошенко
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Аналитический портал Opta представил символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Символическая сборная группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде).

Защитники: Марвен Сеная (Гана), Пау Кубарси (Испания), Диней Боржеш (Кабо-Верде), Кэйто Накамура (Япония).

Полузащитники: Уэстон Маккенни (США), Педро Вите (Эквадор).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Винисиус Жуниор (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанн (Норвегия).

По итогам группового этапа в плей-офф чемпионата мира вышли 32 команды. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 11 июля.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Эрлинг Холанн
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Ганы по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Кабо-Верде по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Сборная США по футболу
Сборная Франции по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Сборная Японии по футболу
Возинья
Пау Кубарси

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
«Был счастлив играть за «Спартак» — лучший клуб России!» Интервью Тео Бонгонда
Португальский агент Барбоза: «Месси намного более высокого уровня, чем Роналду»
Барбоза не верит в сборную Португалии на ЧМ: «У нас как будто нет коллектива. Вряд ли что-то выйдет»
«Мы плохо держали мяч. Из ЧМ-2026 извлечем много уроков». Интервью Шомуродова
Семин — о сборной Узбекистана на ЧМ-26: «Свою задачу выполнили блестяще»
Семин считает, что Каннаваро уволят из сборной Узбекистана после выступления на ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чемпионат мира-2026: список трансляций 1/16 финала

Барбоза не верит в сборную Португалии на ЧМ: «У нас как будто нет коллектива. Вряд ли что-то выйдет»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости