Месси, Мбаппе и Возинья вошли в символическую сборную группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta

Аналитический портал Opta представил символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Символическая сборная группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде).

Защитники: Марвен Сеная (Гана), Пау Кубарси (Испания), Диней Боржеш (Кабо-Верде), Кэйто Накамура (Япония).

Полузащитники: Уэстон Маккенни (США), Педро Вите (Эквадор).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Винисиус Жуниор (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанн (Норвегия).

По итогам группового этапа в плей-офф чемпионата мира вышли 32 команды. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 11 июля.