В Бразилии пятерых новорожденных назвали Неймаром после включения форварда в заявку на ЧМ-2026

Пять новорожденных в Бразилии получили имя Неймар после того, как главный тренер сборной Карло Анчелотти включил нападающего Неймара в итоговую заявку на чемпионат мира 2026 года, сообщает Globo.

По данным издания, рост популярности имени произошел сразу после публикации списка игроков на турнир в США, Канаде и Мексике. 34-летний Неймар, выступающий за «Сантос», остается одним из самых популярных футболистов Бразилии.

Чемпионат мира стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Сборная Бразилии вышла в 1/16 финала, где встретится со сборной Японии.