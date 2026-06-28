Сборные ЮАР и Канады сыграют в 1/16 финала чемпионата мира-2026 в воскресенье, 28 июня. «СЭ» публикует прогноз на матч.

Коэффициент на матч ЮАР — Канада

Букмекеры отдают преимущество сборной Канады. На победу канадцев дается коэффициент 1.70. Успех ЮАР оценивается — в 5.40. Ничья — в 3.70.

Прогноз экспертов

Советский и российский футболист Александр Мостовой

«По уровню это не та пара, где можно сразу назвать явного фаворита. Канада вроде бы посильнее и постабильнее, но ЮАР уже показала, что списывать ее нельзя. В плей-офф один эпизод, один стандарт или одна ошибка могут все перевернуть, тем более когда команды примерно одного уровня. Здесь уже не до красоты, здесь важнее не ошибиться.Думаю, основное время здесь вполне может закончиться где-то со счетом 1:1. А дальше уже дополнительные 30 минут и серия пенальти, где все решат нервы, характер и один точный удар с 11-метровой отметки», — цитирует Мостового «Ставка ТВ».