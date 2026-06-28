Семин — о сборной Узбекистана на ЧМ-26: «Свою задачу выполнили блестяще»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении сборной Узбекистана на чемпионате мира-2026.

«Рано ли Узбекистану участвовать на чемпионате мира? Нет. Они прошли очень трудный путь в отборочном турнире. Попробовали свои силы на турнире. На сегодняшний момент, наверное, развитие футбола в Узбекистане не позволяет надеяться на лучший исход. Они молодцы, свою задачу выполнили блестяще», — сказал Семин «СЭ».

Сборная Узбекистана потерпела три поражения из трех на групповом этапе чемпионата мира. Команда не набрала ни одного очка, заняла последнее место в группе K и покинула турнир.

Давид Петросян