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Сегодня, 17:03

Кейрош — о расширении ЧМ до 48 команд: «Боюсь, это превратит турнир в заурядное соревнование»

Алина Савинова

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейрош выступил с критикой расширения чемпионата мира до 48 команд.

В ЧМ-2026 впервые в истории участвуют 48 сборных. Ранее в турнире выступали 32 команды.

«Я убежден, что по-настоящему огромную ценность имеет только то, что редко. Боюсь, что такое количество команд, попадающих на чемпионат мира, может превратить турнир в заурядное соревнование. Ценность чемпионата мира в том, что быть его участником — редкая привилегия. Это мое мнение. Сегодня в футболе главенствуют деньги. Посмотрим, что будет дальше», — приводит ESPN слова Кейроша.

В&nbsp;плей-офф ЧМ-2026 выйдут 32 команды&nbsp;&mdash; по&nbsp;две лучшие в&nbsp;каждой группе и&nbsp;восемь из&nbsp;12 с&nbsp;третьих мест.Кто занял третьи места в группах и вышел в плей-офф ЧМ-2026: итоговая таблица

В групповом турнире чемпионата мира-2026 Гана набрала 4 очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе L. В 1/16 финала ганцы 4 июля встретятся с Колумбией.

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