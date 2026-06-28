Мостовой назвал Канаду фаворитом матча против ЮАР на ЧМ-2026

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 между ЮАР и Канадой.

«Канада — фаворит этого матча для меня. К тому же они хозяева. Вспомните, как многие удивлялись, что мы в 2018 году вышли из группы. А чего не выйти то? Возвращаясь к игре, повторюсь, что Канада — фаворит, но и у ЮАР в этой игре шансы есть», — сказал Мостовой «СЭ».



Матч ЮАР — Канада пройдет в воскресенье, 28 июня, в 22:00 по московскому времени.