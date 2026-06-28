ЧМ-2026 по футболу: когда и где пройдет финал турнира

Финальный матч чемпионата мира по футболу пройдет в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) 19 июля. Игру примет арена «Металайф Стэдиум», начало — в 22.00 по московскому времени.

В финале предыдущего чемпионата мира встречались национальные команды Аргентины и Франции. Тогда победу одержали аргентинцы (3:3, 4:2 по пенальти).

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Матчи 1/16 финала ЧМ-2026 пройдут с 28 июня по 4 июля по московскому времени. Первая встреча стадии — ЮАР против Канады в Лос-Анджелесе. Матчи 1/8 финала пройдут с 4 по 7 июля. Четвертьфиналы будут сыграны 9, 10 и 12 июля по московскому времени, полуфиналы состоятся 14 и 15 июля, матч за 3-е место — 19 июля.

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