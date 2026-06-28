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Тухель — о победе Англии в группе на ЧМ-2026: «Знаю, чего от нас ждут, знаю нашу мечту»

Алина Савинова

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель оценил победу в группе L на чемпионате мира-2026.

Англичане набрали 7 очков в трех матчах группового турнира, победив Хорватию (4:2) и Панаму (2:0), а также сыграв вничью с Ганой (0:0).

«Это была тяжелая работа, но мы были готовы. Я говорил, что мы часто завышаем ожидания и требования к себе. От нас требовали выиграть группу, и мы это сделали. Я призвал всех насладиться этим моментом. Знаю, чего от нас ждут, знаю нашу мечту. Мы можем добиться большего, но сейчас игроки и персонал заслуживают того, чтобы сесть в самолет с улыбкой», — цитирует Тухеля ВВС.

Голы Харри Кейна и&nbsp;Джуда Беллингема принесли Англии победу над Панамой.Беллингем и Кейн вновь тащат Англию. Победа над Панамой обеспечила британцам первое место в группе

В 1/16 финала чемпионата мира Англия сыграет с ДР Конго. Матч пройдет 1 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.

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