Семин считает, что Каннаваро уволят из сборной Узбекистана после выступления на ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о тренере сборной Узбекистана Фабио Каннаваро.

«Команда не набрала очков. Дальше они не прошли, хороших матчей на турнире у них не было. Это означает, что работа тренера неудовлетворительна и его уволят, вот и все. Следовало ли оставлять Тимура Кападзе? Может быть и так, а может и не стоило», — сказал Семин «СЭ».

Каннаваро возглавил сборную в октябре 2025 года, сменив Тимура Кападзе, который вывел команду на чемпионат мира.

Под руководством Каннаваро сборная Узбекистана потерпела три поражения на групповом этапе и заняла четвертое место в группе К с нулем очков.

Давид Петросян