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Агент Барбоза — о Роналду: «Допускаю, что больше на ЧМ он не забьет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

Футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» заявил, что по-прежнему не понимает, почему нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду все матчи на чемпионате мира проводит на поле по 90 минут.

— Почему-то наш главный тренер продолжает ставить в состав Криштиану Роналду, верить в него. Более того, он его вообще не меняет! Держать такого нападающего все 90 минут — просто фатально! Боюсь, такие решения тренера сыграют с нами в итоге злую шутку. Ну вот что хочет показать Мартинес?

— Ваша версия?

— Даже не знаю... Возможно, то, что Роналду хорошо физически готов и способен выдерживать все 90 минут? Но где голы? Где результативные действия? Где удары по воротам, передачи? Вчера я его на поле не увидел. Зато видит главный тренер... Ну что ж, подождем матча с Хорватией. Разве можно сравнивать нынешнего Роналду с Месси? Посмотрите, что каждый из них делает для своей сборной. Небо и земля, к сожалению для нас, португальцев. Надо быть объективным.

— Допускаете, что голы Узбекистану вообще станут последними для Роналду на этом турнире?

— Все-таки Узбекистан многих неприятно удивил в том матче. Совсем ничего не показал. До этой встречи Роналду не забивал 10 матчей на чемпионатах мира и Евро. Не исключаю, что теперь началась его новая безголевая серия... Просто в таком возрасте, в таких кондициях ему уже тяжело себя проявлять на таких турнирах. Я говорю то, что вижу.

— Против хорватов он выйдет в старте?

— Естественно. Роберто Мартинес продолжит гнуть свою линию. Видимо, захочет показать, что команда не может обходиться без Криштиану. Но к чему это приведет...

— Новичок «Реала» Бернарду Силва вчера даже не вышел на поле.

— Он совсем не готов физически. Не в форме. Сказывается тяжелый сезон в «Манчестер Сити». Слишком много игр провел.

— Кто, на ваш взгляд, должен играть слева в атаке?

— Дилемма. Сейчас ни Жоау Феликс, ни Рафаэл Леау не играют в свою силу. Тоже серьезная проблема.

Паулу Барбоза и&nbsp;Криштиану Роналду.«Держать Роналду на поле 90 минут — фатально! Сравнение с Месси? Небо и земля». Мнение Барбозы
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