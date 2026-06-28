Игрок сборной Англии Хендерсон — о четвертом для него чемпионате мира: «Время летит, это безумие

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон признался, что каждая минута на поле за национальную команду по-прежнему значит для него так же много, как и дебют.

В ночь с субботы на воскресенье 36-летний футболист вышел на замену в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Панамы (2:0). Он стал первым английским футболистом, сыгравшим на четырех ЧМ.

«Время летит, правда. Это безумие. Я всегда говорил, какая это честь для меня — представлять свою страну с момента дебюта. Иметь возможность делать это до сих пор — сбывшаяся мечта. Выйти на поле и все еще бегать как маленький мальчик, когда мне дали несколько минут, значит для меня ровно столько же, сколько и в первой игре. Все, что я когда-либо пытался делать, — это выкладываться ради страны, партнеров по команде и дать Англии повод для гордости», — цитирует Хендерсона Goal.

Англичане с первого места в группе L вышли в плей-офф чемпионата мира-2026. В 1/16 финала Англия сыграет с ДР Конго. Матч пройдет 1 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.