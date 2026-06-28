Канчельскис — о выступлении африканских сборных на ЧМ-2026: «Это очень большое достижение»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» оценил выступление африканских сборных на чемпионате мира-2026.



«Хорошо, что африканской конфедерации расширили квоту до десяти сборных. Посмотрим, как они будут выступать дальше. Африканские сборные всегда были хороши. Им чуть не хватало концовки, но физически и функционально они готовы. Конечно, в тактике отстают от Европы, немного ошибаются, но тем не менее. Это очень большое достижение для Африки. Футбол у них развивается даже в условиях нестабильности в некоторых странах. Это здорово», — сказал Канчельскис «СЭ».



В чемпионате мира-2026 принимают участие 10 африканских сборных — Алжир, Кабо-Верде, ДР Конго, Египет, Гана, Кот-д'Ивуар, Марокко, Сенегал, ЮАР и Тунис. Девять команд прошли групповую стадию и сыграют в плей-офф турнира.



Единственной африканской сборной, которая покинула турнир после группового этапа, стала команда Туниса.

Давид Петросян