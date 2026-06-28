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Сегодня, 14:45

Чемпионат мира-2026: список трансляций 1/16 финала

Опубликован список трансляций 1/16 финала ЧМ-2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

В ночь с 27 на 28 июня, завершились последние матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026. В плей-офф вышли 32 команды. Матчи ЧМ показывает федеральный телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск». «СЭ» публикует расписание трансляций игр 1/16 финала.

Чемпионат мира-2026: список трансляций 1/16 финала

28 июня. 22:00. ЮАР — Канада — «Матч ТВ»

29 июня. 23:30. Германия — Парагвай — «Матч ТВ»

29 июня. 20:00. Бразилия — Япония — «Кинопоиск»

30 июня. 4:00. Нидерланды — Марокко — «Матч ТВ»

30 июня. 20:00. Кот-д'Ивуар — Норвегия — «Матч ТВ»

1 июля. 00:00. Франция — Швеция — «Кинопоиск»

1 июля. 23:00. Бельгия — Сенегал — «Матч ТВ»

1 июля. 4:00. Мексика — Эквадор — «Матч ТВ»

1 июля. 19:00. Англия — ДР Конго — «Матч ТВ»

2 июля. 22:00. Испания — Австрия — «Матч ТВ»

2 июля. 3:00. США — Босния и Герцеговина — «Матч ТВ»

3 июля. 2:00. Португалия — Хорватия — «Кинопоиск»

3 июля. 21:00. Австралия — Египет — «Матч ТВ»

3 июля. 6:00. Швейцария — Алжир — «Матч ТВ»

4 июля. 1:00. Аргентина — Кабо-Верде — «Кинопоиск»

4 июля. 4.30. Колумбия — Гана — «Матч ТВ»

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