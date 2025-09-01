Сборные Словении и Швеции встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Словении и Швеции встретятся в матче отбора чемпионата мира в пятницу, 5 сентября. Игра будет проходить на стадионе «Стожице» в Любляне, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры Словения — Швеция можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

Словения и Швеция выступают в группе В отбора чемпионата мира, где также играют Швейцария и Косово.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.