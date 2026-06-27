Валерий Непомнящий считает, что Хорватия и Гана сыграют вничью на ЧМ-2026

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матчей группы L третьего тура групповой стадии чемпионата мира-2026 Хорватия — Гана и Панама — Англия.

После двух туров Англия возглавляет таблицу группы L с 4 очками, опережая идущую на втором месте Гану по разнице забитых и пропущенных мячей. На третьем месте располагается Хорватия, имея 3 очка. Последнее, четвертое место в группе занимает Панама (0 очков).

«На чемпионатах мира такая практика имеется. Просто играть вничью и все. Не знаю, как это делается, но такое неоднократно случалось. Думаю, Хорватия с Ганой поступят также и сыграют негласную ничью. А Англию до сих пор считаю одним из фаворитов турнира, хотя в предыдущем туре они меня разочаровали. Думаю, англичане наконец-то могут громко о себе заявить. Они поменяли рисунок и философию игры, начали играть в атакующий футбол. Почему раньше они думали от обороны, непонятно», — сказал Непомнящий «СЭ».

Матчи Панама — Англия и Хорватия — Гана пройдут 28 июня и начнутся в 00.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игр ЧМ-2026 Панама — Англия и Хорватия — Гана.

(Давид Петросян)