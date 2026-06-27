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Колыванов не верит в договорную ничью в матче Алжир — Австрия на ЧМ-2026: «Поддавки — это бред»

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча третьего тура групповой стадии чемпионата мира-2026 между сборными Алжира и Австрии.

После двух туров Аргентина лидирует в группе J с 6 очками. На второй строчке с 3 очками располагается Австрия, опережая идущих третьими алжирцев по разнице забитых и пропущенных мячей. Иордания занимает последнее, четвертое место, команда еще не набрала ни одного очка на турнире и досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф.

«Не думаю, что будут договариваться и играть вничью. Конечно, обеим сборным второе место занимать невыгодно, на Испанию никто попадать не хочет. Но что поделать, попадут значит попадут. Все равно, поддавки — это бред. Надеюсь, такого не будет, мы за честный футбол», — сказал Колыванов «СЭ».

Также бывший футболист сборной России рассказал, чего ждет от игры сборной Аргентины против Иордании.

«Аргентина на голову выше по всем параметрам. Месси — лучший бомбардир чемпионата на данный момент. Может, еще трешку забьет, кто ж знает? В любом случае, Аргентина спокойно обыграет Иорданию», — добавил Колыванов.

Матчи Алжир — Австрия и Иордания — Аргентина пройдут 28 июня и начнутся в 05.00 мск.

(Давид Петросян)

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