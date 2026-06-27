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Что нужно сделать Узбекистану, чтобы попасть в плей-офф ЧМ-2026? Расклады перед последним туром в группе К

Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
Фото Getty Images

Узбекистан сохраняет только теоретические шансы на выход в 1/16 финала ЧМ-2026. После двух туров команда Фабио Каннаваро идет последней в группе K с 0 очков и разницей мячей 1:8. Напрямую в плей-офф узбекистанцы уже не попадут: Колумбия и Португалия гарантировали места в следующем раунде.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд проходят 32 сборные: первые и вторые места из 12 групп, а также восемь лучших команд из числа занявших третьи места. Для Узбекистана остался только второй путь — обыграть крупно ДР Конго и подняться в общей таблице третьих мест.

Сейчас Узбекистана в таблице третьих мест нет: азиатская сборная идет четвертой в группе K. Она появится там только при победе над ДР Конго. Ничья или поражение оставят команду Каннаваро на последнем месте квартета.

В 1/16 финала проходят первые восемь команд из этой таблицы.

— Узбекистану нужна только победа над ДР Конго. Любой другой результат сразу завершит выступление сборной на ЧМ-2026.

— Минимум для реальной борьбы — победа с разницей в 6 мячей. Например, 6:0 даст Узбекистану 3 очка, мячи 7-8 и разницу «минус один». При таком счете сборная обойдет Корею по числу забитых голов и поднимется в текущую топ-8 третьих мест. Но этот вариант не дает гарантии: многое будет зависеть от результатов групп J и L.

— Победа в 7 мячей выглядит уже надежнее. Например, 7:0 выведет Узбекистан на 3 очка, мячи 8-8 и разницу «ноль». Тогда азиатская команда обойдет Иран по забитым голам и не будет зависеть от дополнительных показателей с Южной Кореей.

— Победа в 5 мячей или меньше почти не оставит шансов. Узбекистан останется ниже Кореи по разнице мячей и будет ждать сразу нескольких удобных исходов в других группах.

Для определения лучших команд среди третьих мест критерии следующие:

— общее число очков;
— общая разница голов;
— общее число забитых голов;
— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;
— более высокий рейтинг ФИФА.

Чемпионат мира. Группа K.
28 июня, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
ДР Конго
Узбекистан

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