AS: Нико Уильямс и Йереми Пино могут пропустить остаток чемпионата мира из-за травм

Сборная Испании может лишиться вингеров Нико Уильямса и Йереми Пино на оставшуюся часть чемпионата мира-2026, сообщает AS.

Как отмечает источник, оба футболиста получили травмы в матче 3-го тура группового турнира против Уругвая (1:0) и, возможно, больше не сыграют на ЧМ-2026.

Согласно регламенту ФИФА, замена игроков в заявке разрешена только в течение 24 часов до первого матча команды на турнире. Таким образом, главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте не сможет вызвать никого им на замену.

Испанцы с первого места группы Н вышли в плей-офф чемпионата мира-2026. Соперник Испании в 1/16 финала турнира пока неизвестен.