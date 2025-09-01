Фарерские острова и Хорватия встретятся в матче отбора ЧМ-2026

Сборные Фарерских островов и Хорватии встретятся в матче отбора чемпионата мира в пятницу, 5 сентября. Игра состоится на стадионе «Торсволлур» в Торсхване, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры Фарерские острова — Хорватия можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.

05 сентября 2025, 21:45. Торсволлур (Торсхавн)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

В отборочном турнире Фарерские острова проиграли Чехии (1:2) и Черногории (0:1) и победили Гибралтар (2:1), а Хорватия разгромила Гибралтар (7:0) и Чехию (5:1).

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.