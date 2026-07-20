Сборная Испании во второй раз в истории стала чемпионом мира

Испания победила Аргентину (1:0 доп. вр.) в финале ЧМ-2026.

Испанцы стали чемпионами мира во второй раз в истории — при этом они выиграли все два финала, в которых участвовали, и оба завершились в дополнительное время. Первое чемпионство Испания завоевала в 2010 году, победив Нидерланды (1:0).

Сборная Аргентины участвовала в финале чемпионата мира в седьмой раз в истории. Аргентинцы выигрывали ЧМ трижды и потерпели четвертое поражение в матче за золото.

ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Впервые в истории мировых первенств в финальной стадии приняли участие 48 сборных.