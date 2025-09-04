Скалони не сдержал слез на пресс-конференции, говоря про Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Венесуэлы не сдержал слез, когда говорил про то, что эта игра может стать последней для Лионеля Месси на родине.

«Да, это матч, который, как сказал Лео, будет эмоциональным, особенным и приятным, ведь это действительно наш последний матч в отборочном турнире ЧМ-2026 на родине. Мы должны наслаждаться им, как всегда и говорили. Мне это нравится больше, чем кому-либо другому. Честно говоря, тренировать Месси для меня является огромным удовольствием, и будем надеяться, что болельщики, которые придут на стадион, тоже получат от этого удовольствие, потому что он действительно этого заслуживает.

Завтра будет хороший матч. Захватывающий. Уверен, что это не последний его матч в Аргентине, но, если он решит, что нужен последний матч, мы сыграем еще раз, потому что это очевидно и нужно сделать в подходящий момент, и потому что он этого заслуживает», — приводит ESPN слова Скалони.

38-летний Месси пока не объявил, когда планирует завершить карьеру, но на прошлой неделе подтвердил, что матч с Венесуэлой в Буэнос-Айресе станет его последней игрой на домашнем поле в рамках отборочного турнира ЧМ.