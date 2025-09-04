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4 сентября 2025, 03:14

Нагельсманн: «В сборной Германии мы все хотим выиграть чемпионат мира-2026»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн перед сентябрьскими матчами отбора чемпионата мира-2026 отметил, что планирует выиграть турнир.

«Полезно ставить цели. Команде или даже отдельному человеку сложно прожить жизнь без цели, к которой они стремятся и за которую стоит бороться. Я думаю, это правильно, что мы все хотим выиграть чемпионат мира. Я на 100 процентов убежден, что ни один игрок не ответил бы иначе, иначе им не пришлось бы ехать с нами», — цитирует Reuters

Сборная Германии в отборочном турнире чемпионата мира-2026 сыграет против Словакии, Северной Ирландии и Люксембурга.

Немцы в сентябре начнут отборочный цикл в группе А матчем в Братиславе, а затем в Кельне примут сборную Северной Ирландии.

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