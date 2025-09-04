Анчелотти — о невызове Неймара в сборную: «Бразилия не выигрывала чемпионат мира 24 года. Время пришло»

Главный тренер сборной Бразили Карло Анчелотти отметил, что отсутствие нападающего «Сантоса» Неймара в составе национальной команды обусловлено техническим решением.

«Это техническое решение, не продиктованное физическими проблемами игрока. Это решение, основанное на нескольких факторах. Никто не может спорить с талантом Неймара, но прежде всего мы оцениваем его физическое состояние и состояние остальных игроков. Конкуренция огромная: у нас есть не менее 70 игроков, которые могут претендовать на место в сборной.

Хотим быть интенсивными, надежными в защите и быстрыми во владении мячом. Баланс имеет основополагающее значение. У меня уже есть на примете заявка на чемпионат мира-2026. Самой большой ошибкой было бы неправильно выбрать команду из 25 человек. Качество есть, но самое главное — это сила команды. Бразилия не выигрывала чемпионат мира 24 года. Время пришло. Ответственность огромная, но мотивация всей страны также может иметь значение», — приводит сайт журналиста Альфредо Педулы слова Анчелотти.

Сборная Бразилии уже гарантировала себе выход на чемпионат мира-2026. В сентябре бразильцы сыграют против Чили и Боливии в последних матчах отборочного турнира. Матчи пройдут 9 и 14 сентября соответственно.