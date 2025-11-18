Испания — Турция: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Испания и Турция сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 18 ноября
Испания примет Турцию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе во вторник, 18 ноября. Игра на стадионе «Ла Картуха» в Севилье (Испания) начинается в 22.45 по московскому времени.
Матч Испания — Турция в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.
Отслеживайте ключевые события игры Испания — Турция в матч-центре сайта «СЭ».
Испания и Турция в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Грузией и Болгарией. За пять туров испанцы набрали 15 очков и занимают первое место в группе, у турецкой команды — 12 очков и вторая строчка.
