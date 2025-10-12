Ретеги — о победе Италии над Эстонией: «Надеюсь, что так и продолжится»

Нападающий сборной Италии Матео прокомментировал победу над Эстонией (3:1) в матче квалификации чемпионата мира-2026.

«Я надеюсь, что так будет и дальше. Это была хорошая игра, особенно первый тайм. Если бы в перерыве был другой результат, то и второй тайм был бы другим, но в любом случае это было достойно. Я так горжусь тем, что нахожусь здесь, и надеюсь и дальше помогать команде выигрывать матчи», — приводит слова футболиста RAI Sport.

Италия одержала третью победу подряд после назначения Дженнаро Гаттузо главным тренером. Команда занимает второе место в группе I с 12 очками в 5 матчах.

Сборная Италии в следующем туре сыграет дома с Израилем.