Шотландия — Белоруссия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Сборные Шотландии и Белоруссии встретятся в матче отбора ЧМ-2026
Сборные Шотландии и Белоруссии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в воскресенье, 12 октября. Игра пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Ключевые события игры Шотландия — Белоруссия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. В Белоруссии матч также будет показывать канал «Беларусь 5».
Первая встреча команд в отборочном цикле ЧМ-2026 состоялась в сентябре и завершилась победой шотландцев со счетом 2:0. За три матча Шотландия набрала семь очков, Белоруссия не набрала ни одного балла.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике.
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