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12 октября 2025, 16:15

Шотландия — Белоруссия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Сборные Шотландии и Белоруссии встретятся в матче отбора ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Шотландии и Белоруссии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в воскресенье, 12 октября. Игра пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события игры Шотландия — Белоруссия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
12 октября 2025, 19:00. Хэмпден Парк (Глазго)
Шотландия
2:1
Белоруссия

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. В Белоруссии матч также будет показывать канал «Беларусь 5».

Первая встреча команд в отборочном цикле ЧМ-2026 состоялась в сентябре и завершилась победой шотландцев со счетом 2:0. За три матча Шотландия набрала семь очков, Белоруссия не набрала ни одного балла.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике.

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