Сборные Нидерландов и Финляндии встретятся в матче отбора ЧМ-2026

Сборные Нидерландов и Финляндии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в воскресенье, 12 октября. Игра будет проходить на стадионе «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события игры Нидерланды — Финляндия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.

12 октября 2025, 19:00. Йохан Кройф Арена (Амстердам)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

Первая встреча команд в отборочном цикле ЧМ-2026 состоялась в июне и завершилась победой нидерландцев со счетом 2:0. Нидерланды набрали 13 очков в пяти матчах отбора, а Финляндия — 10 очков в шести матчах.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике.