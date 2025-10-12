Чемпионат мира-2026: трансляция матчей отбора в Европе 12 октября

Опубликовано расписание отбора в Европе на чемпионат мира-2026 на 12 октября

В воскресенье, 12 октября, состоятся восемь матчей отборочного турнира в Европе на чемпионат мира-2026. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

Расписание отбора в Европе на чемпионат мира-2026 (12 октября)

16.00. Сан-Марино — Кипр

19.00. Шотландия — Белоруссия

19.00. Фарерские острова — Чехия

19.00. Нидерланды — Финляндия

21.45. Литва — Польша

21.45. Румыния — Австрия

21.45. Дания — Греция

21.45. Хорватия — Гибралтар

За результатами игр можно следить в разделе ЧМ по футболу 2026 на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В России в прямом эфире смотреть трансляцию матчей можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.