Чемпионат мира-2026: трансляция матчей отбора в Европе 12 октября
Опубликовано расписание отбора в Европе на чемпионат мира-2026 на 12 октября
В воскресенье, 12 октября, состоятся восемь матчей отборочного турнира в Европе на чемпионат мира-2026. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.
Расписание отбора в Европе на чемпионат мира-2026 (12 октября)
16.00. Сан-Марино — Кипр
19.00. Шотландия — Белоруссия
19.00. Фарерские острова — Чехия
19.00. Нидерланды — Финляндия
21.45. Литва — Польша
21.45. Румыния — Австрия
21.45. Дания — Греция
21.45. Хорватия — Гибралтар
За результатами игр можно следить в разделе ЧМ по футболу 2026 на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В России в прямом эфире смотреть трансляцию матчей можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
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