Ширер отреагировал на вылет сборной Германии с чемпионата мира 2026 года

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер раскритиковал Германию после вылета немцев с ЧМ-2026.

В 1/16 финала ЧМ-2026 Германия проиграла Парагваю (1:1, пенальти 3:4) и прекратила выступление на турнире.

«У немцев есть имена и качество на бумаге, но они просто не показали этого. У Сане не лучший сезон. У Вирца был ужасный сезон в «Ливерпуле», и он снова не показал качество на этом чемпионате мира. Можно говорить, что у них есть класс, но класса не было. Мы видели, как они семь мячей отгрузили Кюрасао, это хорошо. Но когда действительно нужно было забить, их класса не было заметно вовсе», — приводит слова Ширера Daily Mirror.

Сборная Германии четыре раза в своей истории выигрывала чемпионат мира: в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах.