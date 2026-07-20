Двукратный обладатель «Золотого мяча» Кевин Киган умер на 76-м году жизни
Бывший нападающий сборной Англии Кевин Киган умер в возрасте 75 лет, сообщила семья экс-футболиста.
В январе 2026 года стало известно, что у Кигана выявлен рак. В июне он сообщил, что заболевание находится на 4-й стадии.
«Мы с огромной печалью сообщаем, что Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет. Кевин боролся с раком и в последние моменты был окружен женой и дочерьми.
Двукратный обладатель «Золотого мяча», Кевин был любимым мужем, отцом и дедушкой. Семья хотела бы поблагодарить невероятную медицинскую команду Кевина за всю их поддержку. Это чрезвычайно тяжелое время, и они просят уважать их личное пространство и приватность», — говорится в заявлении семьи, которое приводит Sky Sports.
Киган по ходу карьеры выступал за «Сканторп Юнайтед», «Ливерпуль», «Гамбург», «Саутгемптон», «Ньюкасл» и австралийский «Блэктаун Сити». Также на его счету 21 гол в 63 матчах за сборную Англии. В 1978 и 1979 годах Киган выигрывал «Золотой мяч».
Киган является трехкратным чемпионом Англии и чемпионом Германии. Он по два раза выигрывал Суперкубок Англии и Кубок УЕФА, а также по одному разу побеждал в Кубке Англии, Кубке чемпионов и Кубке Германии.
После завершения карьеры футболиста Киган был главным тренером «Ньюкасла», «Фулхэма», «Манчестер Сити» и сборной Англии.
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
|Борнмут
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7
|Сандерленд
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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11
|Фулхэм
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12
|Ньюкасл
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|0-0
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13
|Эвертон
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14
|Лидс
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|0-0
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15
|Кр. Пэлас
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Тоттенхэм
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|0-0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
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20
|Халл Сити
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
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|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
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