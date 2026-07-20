Двукратный обладатель «Золотого мяча» Кевин Киган умер на 76-м году жизни

Бывший нападающий сборной Англии Кевин Киган умер в возрасте 75 лет, сообщила семья экс-футболиста.

В январе 2026 года стало известно, что у Кигана выявлен рак. В июне он сообщил, что заболевание находится на 4-й стадии.

«Мы с огромной печалью сообщаем, что Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет. Кевин боролся с раком и в последние моменты был окружен женой и дочерьми.

Двукратный обладатель «Золотого мяча», Кевин был любимым мужем, отцом и дедушкой. Семья хотела бы поблагодарить невероятную медицинскую команду Кевина за всю их поддержку. Это чрезвычайно тяжелое время, и они просят уважать их личное пространство и приватность», — говорится в заявлении семьи, которое приводит Sky Sports.

Киган по ходу карьеры выступал за «Сканторп Юнайтед», «Ливерпуль», «Гамбург», «Саутгемптон», «Ньюкасл» и австралийский «Блэктаун Сити». Также на его счету 21 гол в 63 матчах за сборную Англии. В 1978 и 1979 годах Киган выигрывал «Золотой мяч».

Киган является трехкратным чемпионом Англии и чемпионом Германии. Он по два раза выигрывал Суперкубок Англии и Кубок УЕФА, а также по одному разу побеждал в Кубке Англии, Кубке чемпионов и Кубке Германии.

После завершения карьеры футболиста Киган был главным тренером «Ньюкасла», «Фулхэма», «Манчестер Сити» и сборной Англии.