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10 июня 2025, 20:30

Сербия — Андорра: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Сербия и Андорра сыграют в матче отбора чемпионата мира
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборные Сербии и Андорры играют в четвертом туре европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026 во вторник, 10 июня. Матч в Лесковаце (Сербия) на стадионе «Дубочица» начинается в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Сербия — Андорра можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
10 июня 2025, 21:45. Gradski stadion Dubocica (Лесковац)
Сербия
3:0
Андорра

Матч в прямом эфире транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.

Сербия и Андорра играют в группе К европейского отбора ЧМ-2026 с Англией, Албанией и Латвией. Сербы набрали одно очко и идут на четвертом месте, андоррцы после трех поражений идут на последней, пятой строчке.

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