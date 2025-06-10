Румыния и Кипр встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Румынии и Кипра сыграют в четвертом туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе во вторник, 10 июня. Матч на Национальной арене в Бухаресте (Румыния) начинается в 21.45 по московскому времени.

Матч Румыния — Кипр в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен по подписке.

Отслеживать ключевые события игры Румыния — Кипр можно в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.

10 июня 2025, 21:45. Национальный (Бухарест)

Румыния и Кипр в отборочном цикле ЧМ-2026 в Европе выступают в группе H с Боснией, Австрией и Сан-Марино. Румыны набрали 3 очка и идут вторыми в группе, киприоты — с 3 очками третьими.