Румыния — Кипр: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Румыния и Кипр встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Румынии и Кипра сыграют в четвертом туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе во вторник, 10 июня. Матч на Национальной арене в Бухаресте (Румыния) начинается в 21.45 по московскому времени.
Матч Румыния — Кипр в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен по подписке.
Отслеживать ключевые события игры Румыния — Кипр можно в матч-центре сайта «СЭ».
Румыния и Кипр в отборочном цикле ЧМ-2026 в Европе выступают в группе H с Боснией, Австрией и Сан-Марино. Румыны набрали 3 очка и идут вторыми в группе, киприоты — с 3 очками третьими.
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