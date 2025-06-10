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10 июня 2025, 20:45

Сан-Марино — Австрия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Сан-Марино и Австрия сыграют в матче отбора чемпионата мира
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборные Сан-Марино и Австрии встречаются в четвертом туре европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026 во вторник, 10 июня. Игра в Серравалле (Сан-Марино) на стадионе «Сан-Марино» начинается в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Сан-Марино — Австрии можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.
10 июня 2025, 21:45. Олимпийский (Серравалле)
Сан-Марино
0:4
Австрия

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговую платформу. Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.

Сборные Сан-Марино и Австрии выступают в группе Н с Боснией и Герцеговиной, Румынией и Кипром. Санмаринцы идут пятыми в группе без набранных очков, австрийцы с тремя очками занимают четвертое место.

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