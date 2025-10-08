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8 октября 2025, 20:45

Испания — Грузия: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026

Сборные Испании и Грузии встретятся в матче отбора чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Сборные Испании и Грузии встретятся в матче отбора чемпионата мира в субботу, 11 октября. Игра будет проходить на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Испания — Грузия можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.
11 октября 2025, 21:45. Мануэль Мартинес Валеро (Эльче)
Испания
2:0
Грузия

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на платформу. Ресурс также проведет перекличку матчей отборочного турнира, которая начнется в 21.00 мск.

Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных.

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