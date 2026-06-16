Семшов считает, что Австрия обыграет Иорданию

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Австрия — Иордания на чемпионате мира-2026.

«Австрийцы похожи на немцев — дисциплинированная команда. У них хватает хороших футболистов, провели хороший отборочный цикл. Они имеют небольшое преимущество над Иорданией, и думаю, должны победить», — сказал Семшов «СЭ».

Команды встретятся в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в среду, 17 июня. Начало — в 07.00 по московскому времени.