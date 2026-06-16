Колыванов — о матче Франция — Сенегал на ЧМ-26: «Будет битва»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Франция — Сенегал на чемпионате мира-2026.

«Здесь будет битва. Сенегал — довольно мощная и неуступчивая команда. Все африканские команды хорошо развиты физически. У французов 80 процентов состава тоже имеют африканские корни. Они остаются фаворитами всего турнира. Отдам им небольшое преимущество, но произойти может что угодно», — сказал Колыванов «СЭ».

Матч группы I пройдет 16 июня и начнется в 22.00 по московскому времени.

Давид Петросян