Уругвайцу Каноббио грозит длительная дисквалификация — от 4 до 15 матчей

На 90+4-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Уругвай — Испания (0:1) Агустин Каноббио, едва получив красную карточку за фол на испанце, оказал физическое воздействие на судью Исмаил Элфата и рискует получить более длительную дисквалификацию за оба нарушения правил.

В соответствии со статьей 14 дисциплинарного регламента ФИФА за различные нарушения в отношении официальных лиц матча есть несколько видов наказания.

Неспортивное поведение влечет за собой отстранение минимум на четыре матча или на определенный период времени.

Запугивание или угрозы в адрес судьи или судей наказываются дисквалификацией минимум на 10 матчей.

Наконец, нападение на арбитра или арбитров, включая удар локтем, удар кулаком, удар ногой, укус, плевок, предполагает дисквалификацию минимум на 15 матчей.

Теперь все зависит от того, как будут описаны действия Каноббио в различных рапортах, и как их оценит дисциплинарный комитет ФИФА.

Уругвай набрал два очка в трех матчах группы H, занял третье место и покинул турнир.