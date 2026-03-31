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31 марта, 10:20

Сборная Ганы уволила главного тренера Аддо после поражения от Германии в товарищеском матче

Сергей Ярошенко

Отто Аддо уволен с поста главного тренера сборной Ганы, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Ганы (GFA).

«Федерация выражает искреннюю благодарность Аддо за его вклад в работу команды и желает ему успехов в будущих начинаниях. GFA сообщит о новом тренере команды в надлежащее время», — говорится в заявлении.

В марте сборная Ганы уступила Германии (1:2) и Австрии (1:5) в товарищеских матчах. Ранее национальная команда под руководством 50-летнего Аддо отобралась на чемпионат мира 2026 года.

Чемпионат мира по&nbsp;футболу 2026 года пройдет в&nbsp;Канаде, США и&nbsp;Мексике с&nbsp;11&nbsp;июня по&nbsp;19&nbsp;июля.ЧМ-2026: расписание матчей, состав групп, формат и даты плей-офф

На групповом этапе мундиаля ганцы сыграют с Панамой, Хорватией и Англией.

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