Сборная Ганы уволила главного тренера Аддо после поражения от Германии в товарищеском матче

Отто Аддо уволен с поста главного тренера сборной Ганы, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Ганы (GFA).

«Федерация выражает искреннюю благодарность Аддо за его вклад в работу команды и желает ему успехов в будущих начинаниях. GFA сообщит о новом тренере команды в надлежащее время», — говорится в заявлении.

В марте сборная Ганы уступила Германии (1:2) и Австрии (1:5) в товарищеских матчах. Ранее национальная команда под руководством 50-летнего Аддо отобралась на чемпионат мира 2026 года.

На групповом этапе мундиаля ганцы сыграют с Панамой, Хорватией и Англией.